البابا فرنسيس يدعو لهدنة إنسانية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته أمام الحشود التى تجمعت فى ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان، دعا البابا فرنسيس طرفى النزاع إلى الحوار من أجل التوصل إلى سلام.

ودعت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد إلى هدنة "فورية" فى مدينة ماريوبول الأوكرانية، للسماح بإجلاء حوالى مائة ألف مدنى ما زالوا محاصرين فى هذه المدينة الساحلية.

وقال أمين عوض، منسق الأمم المتحدة لشئون أوكرانيا -فى بيان صحفى أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- "نحن بحاجة لوقف القتال الآن لإنقاذ الأرواح، وكلما طال انتظارنا ستعرض المزيد من الأرواح للخطر، لابد من السماح لهم بالاجلاء الآن، اليوم .. الغد سيكون قد فات الأوان".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت -اليوم- أن القوات الروسية تواصل قصف المدينة المطلة على بحر آزوف، التى يحاصرها الجيش الروسى منذ أوائل مارس الماضى، بما فى ذلك مصنع آزوفستال للصلب.