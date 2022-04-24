الدفاع الروسية: تدمير 10 مسيرات أوكرانية فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوى الروسية دمرت عشر طائرات مُسيرة أوكرانية فى بلدات بارفينوك وفاسيلييفكا وكراسنوجوروفكا وكريمينايا ونوفى بيرفومايسك وبولتافكا وتومارينو وفيدوروفكا وياسينوفاتايا"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم. يُشار إلى أنه منذ بداية العمليات العسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، دمرت روسيا 551 طائرة مُسيرة، وفق الوكالة.

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