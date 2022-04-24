الأمم المتحدة تدعو لهدنة فورية فى مدينة ماريوبول الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال أمين عوض، منسق الأمم المتحدة لشئون أوكرانيا -فى بيان صحفى أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- "نحن بحاجة لوقف القتال الآن لإنقاذ الأرواح، وكلما طال انتظارنا ستعرض المزيد من الأرواح للخطر، لابد من السماح لهم بالاجلاء الآن، اليوم .. الغد سيكون قد فات الأوان".
وكانت أوكرانيا قد أعلنت -اليوم- أن القوات الروسية تواصل قصف المدينة المطلة على بحر آزوف، التى يحاصرها الجيش الروسى منذ أوائل مارس الماضى، بما فى ذلك مصنع آزوفستال للصلب.
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