محمد بن زايد يصل القاهرة.. والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة، الأحد، في زيارة أخوية إلى مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.

ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.