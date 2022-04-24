لبنان.. احتجاجات في طرابلس بعد حادثة "مركب الموت"

قطع شبان محتجون، اليوم الأحد، عددا من الطرقات في طرابلس شمالي لبنان، احتجاجا على وفاة أشخاص وفقدان آخرين في حادث غرق مركب مهاجرين، مساء أمس.

وأعلن وزير النقل اللبناني، علي حمية، الأحد، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في انقلاب مركب مهاجرين قبالة سواحل طرابلس شمالي البلاد، الليلة الماضية.

وتشهد الأحياء الداخلية في التبانة والقبة بطرابلس توترا متصاعدا مع الجيش اللبناني، الذي اصطدم قاربه بقارب المهاجرين، حسب روايات الناجين.

في المقابل، ألقى قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني، العقيد هيثم ضناوي، باللوم على قبطان زورق المهاجرين في المناورة لتجنب إجباره على العودة إلى الشاطئ، محملا إياه مسؤولية الاصطدام بإحدى سفينتين تابعتين للبحرية.

وغرق المركب الصغير، الذي كان يحمل نحو 60 شخصا، قبالة سواحل مدينة طرابلس، مساء السبت، وكان على متنه لبنانيون وسوريون.

وذكرت السلطات اللبنانية أنها لا تزال تواصل البحث عن المفقودين.