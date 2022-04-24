" الزراعة " تؤكد سلامة منتج البطيخ الأردني

دوت الخليج :- تابعت وزارة الزراعة ومن خلال المختصين والمعنيين ما تم تداوله من صور للبطيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحديث حول إصابات ظاهرة على منتج البطيخ الأردني نتيجة وجود المبيدات والهرمونات.
وفي بيان، السبت، أكدت الوزارة أنه ومن خلال الفحوصات والكشف المخبري والحسي على سلامة المنتج الأردني من المبيدات والهرمونات، وأن ما تم تداوله يعزى إلى تقلبات الظروف الجوية من البرودة غير المسبوقة والتي أثرت خلال فترة عقد البطيخ لهذا الموسم مما أحدث تلك الظاهره الفردية والتي لا تشكل خطرا على الإنسان ولن يكون لها أثر على كميات البطيخ المستقبلية وليس كما تم تداوله وستبقى الوزارة تتابع هذه المعلومات.
وأهابت الوزارة بضرورة عدم تداول مثل هذه المعلومات التي تضر بسمعة المنتج المحلي.
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