مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في ثلاث هجمات ”إرهابية” في مالي

قتل ستة جنود ماليين وأصيب عشرون آخرون في ثلاث هجمات متزامنة شنتها جماعات «إرهابية» بواسطة «مركبات مليئة بالمتفجرات» على ثلاثة معسكرات للجيش وسط مالي.

وأكد الجيش في بيان أن هذه الهجمات خلفت ستة قتلى و20 جريحا في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات».

وتشهد مالي، التي يحكمها مجلس عسكري منذ أغسطس 2020، حركات تمرد استقلالية وهجمات «جهادية».