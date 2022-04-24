تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا في فيتنام

سجلت السلطات الصحية في فيتنام 8812 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في 59 مدينة وإقليماً اليوم، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 42ر10 ملايين.
وتحدثت وسائل الإعلام الفيتنامية عن تسجيل تسع حالات وفاة اليوم، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 43 ألفاً و16 حالة.
وأكدت وزارة الصحة أيضاً تسجيل 4581 حالة شفاء في اليوم نفسه ، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى تسعة ملايين و86 ألفاً و75 حالة.
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