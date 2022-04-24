جدة - نرمين السيد - وأعلن جيش مالى، الجمعة الماضية، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسى قبل أربعة أيام فى جوسى شمال البلاد.
وفى بيان لها، قالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية: "تم العثور على جثث فى حالة تحلل متقدم فى مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذى كانت تشغله سابقا قوة برخان الفرنسية"، لافتًا إلى أن "حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم القاعدة".
وأضاف: "بالتالى فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تنسب" إلى القوات المسلحة المالية، وأنه سيفتح تحقيقا لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين فى هجوم انتحارى بمالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.