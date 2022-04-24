مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين فى هجوم انتحارى بمالى

جدة - نرمين السيد - وأعلن جيش مالى، الجمعة الماضية، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسى قبل أربعة أيام فى جوسى شمال البلاد.

وفى بيان لها، قالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية: "تم العثور على جثث فى حالة تحلل متقدم فى مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذى كانت تشغله سابقا قوة برخان الفرنسية"، لافتًا إلى أن "حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم القاعدة".

وأضاف: "بالتالى فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تنسب" إلى القوات المسلحة المالية، وأنه سيفتح تحقيقا لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.