عاجل.. قصف أوكرانى على منطقة بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على حى بافلوجراد؛ ما أدى إلى مقتل رجل، وتضرر البنية التحتية للسكك الحديدية والسيارات والمنازل.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية القول: "أصابت الصواريخ البنية التحتية للسكك الحديدية، وقتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما ودمرت ثمانية مبان"، موضحة أن الانفجارات أدت إلى تحطم النوافذ وإغلاق باب مبنى سكنى قريب، ما منع دخول أو خروج السكان، كما ضرب صاروخان مصنعا.
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