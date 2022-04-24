جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى أحدث تقييم استخباراتى لها بشأن الوضع فى أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" البريطانية: "إنه على الرغم من أن روسيا حققت بعض المكاسب على الأرض، فإن المقاومة الأوكرانية كانت قوية على جميع المحاور وكبدت القوات الروسية تكلفة باهظة، مشيرة إلى أن ضعف المعنويات الروسية وضيق الوقت لإعادة تشكيل القوات وإعادة تزويدها بالمعدات وإعادة تنظيمها من هجمات سابقة من المرجح أنها تعيق فاعلية القتالية الروسية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع البريطانية: أوكرانيا تتصدى عدة هجمات روسية فى منطقة دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.