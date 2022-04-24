ماكرون يدلى بصوته فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت، صباح اليوم، عملية التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الفرنسية من داخل لجان الاقتراع.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية رسميا يوم الأربعاء المقبل 27 أبريل الجارى.
وسيتم إقامة مراسم تنصيب رئيس فرنسا الجديد فى موعد أقصاه 13 مايو المقبل حيث سيتلو خلال هذا الحفل، رئيس المجلس الدستورى النتائج ويعلنها رسميا.
وسيدلى المواطنون الفرنسيون بأصواتهم مرة أخرى بصناديق الاقتراع فى 12 و19 يونيو المقبل لانتخاب النواب الجدد.
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