عاجل.. نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية تبلغ 63.23%

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "فرانس 24"، بلغت نسبة المشاركة فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عند منتصف النهار 26.41 % أقل بنقطتين عن 2017 حسب ما أعلنته وزارة الداخلية. ويتنافس فى هذه الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (44 عاما) وزعيمة "التجمع الوطنى" مارين لوبان (53 عاما).

ويحمل هذا الاقتراع الذى يشارك فيه 48.7 مليون فرنسى، أهمية تاريخية، إذ إن ماكرون قد يصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى 2002 فيما ستصبح لوبان أول امرأة وزعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة إذا فازت فى الانتخابات.

ويواصل الناخبون الفرنسيون منذ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس، الإدلاء بأصواتهم فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف مارين لوبان.

وبلغت نسبة المشاركة عند منتصف النهار 26.41% حتى منتصف النهار، أقل بنقطتين عن 2017 حسب ما أعلنته وزارة الداخلية. كذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضا مقارنة بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعامَى 2012 (30.66 %) و2007 (34.11 %) وهو قريب من النسبة التى سجّلت عام 2002 (26.19 %) عندما تواجه المرشح اليمينى المتطرف جان-مارى لوبان وجاك شيراك (يمين). من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة المشاركة بشكل طفيف مقارنة بالدورة الأولى قبل أسبوعين (25.48 %).

ويذكر أن الفرنسيين فى أراضى ما وراء البحار (غوادلوب وغويانا والمارتينيك وسان بارتيليمى وسان مارتان وسان بيار-إى-ميكولون وبولينيزيا الفرنسية) بدؤوا التصويت السبت، ويفترض أن تعرف التقديرات الأولى حوالى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة.