عاجل- الملك عبدالله الثانى يغادر الأردن متجها إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يعقد جلالة الملك، خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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