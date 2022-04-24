دوت الخليج :- حذرت وزارة الإدارة المحلية البلديات القريبة من الحدود الأردنية مع سوريا من سيول وفيضانات قد تداهم مناطقها بسبب أمطار غزيرة هطلت في الجانب السوري، بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المنطقة.
وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات،السبت، رئيس غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة بأن الوزارة تتابع أولاً بأول أي تطورات لحالة عدم الاستقرار الجوري، وتم التأكيد على مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد ليكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، خاصة مكب الأكيدر المجاور للحدود الأردنية السورية.
من جانبه يتابع المهندس محمد الشمالي رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد مع رئيس بلدية أم الجمال الجديدة حسن الرحيبة تطورات الوضع بعد أو وصل سيل مياه الفيضانات من سوريا إلى بعض مناطق بلدية أم الجمال، وخاصة منطقة الكوم الأحمر.
وأشار المهندس الشمالي إلى أن الأمور وبحمد الله تحت السيطرة ومطمئنة حتى الآن، ولكن يتم متابعة الأوضاع أولاً بأول بسبب تطورات الأحوال الجوية غير المُستقرة، وذلك بهدف القيام بأي إجراءات طارئة وضرورية إذا تطلّب الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن : تحذير لبلديات قرب سوريا من سيول وفيضانات قد تداهمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.