الأردن : تحذير لبلديات قرب سوريا من سيول وفيضانات قد تداهمها

دوت الخليج :- حذرت وزارة الإدارة المحلية البلديات القريبة من الحدود الأردنية مع سوريا من سيول وفيضانات قد تداهم مناطقها بسبب أمطار غزيرة هطلت في الجانب السوري، بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المنطقة.

وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات،السبت، رئيس غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة بأن الوزارة تتابع أولاً بأول أي تطورات لحالة عدم الاستقرار الجوري، وتم التأكيد على مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد ليكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، خاصة مكب الأكيدر المجاور للحدود الأردنية السورية.

من جانبه يتابع المهندس محمد الشمالي رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد مع رئيس بلدية أم الجمال الجديدة حسن الرحيبة تطورات الوضع بعد أو وصل سيل مياه الفيضانات من سوريا إلى بعض مناطق بلدية أم الجمال، وخاصة منطقة الكوم الأحمر.

وأشار المهندس الشمالي إلى أن الأمور وبحمد الله تحت السيطرة ومطمئنة حتى الآن، ولكن يتم متابعة الأوضاع أولاً بأول بسبب تطورات الأحوال الجوية غير المُستقرة، وذلك بهدف القيام بأي إجراءات طارئة وضرورية إذا تطلّب الأمر.