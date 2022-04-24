نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية نوافيكم بها الان من المنزل دون الحاجة تماماً للخروج من المنازل للاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز ننقل لكم الخطوات الصحيحة للكشف اون لاين عن نتيجة القبول الموازي

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نستعرض لكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي حيث قد شهدت عمليات البحث على جوجل تزايداً كبير بعد الاعلان عن توفير تلك النتائج بعدما اعلنت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم العراقية عن طرح امكانية التقديم على القبول الموازي ليتم الاعلان عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض ونتابع امام حضراتكم الان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع مع حضراتكم الان الخطوات والطرق الصحيحة للاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل وذلك بشكل خطوات مبسطة وسهلة جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى ادخال اسم الطالب رباعياً او رقم الامتحانيتحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب على ان تكون امامكم النتائج على الفور على شكل ملفات pdf فور النقر على ايقونة استعلام على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

نتيجة القبول الموازي

نستمر حتي الان تغطيتنا الخاصة حول كافة النتائج التي يتم الاعلان عنها فى العراق، حيث لاتزال نتيجة القبول الموازي من ضمن اكثر النتائج الرائجة على جوجل فى العراق فى ظل تواصل تواجدها حتي الان على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط على شكل ملفات pdf.

نتائج القبول الموازي 2021/2022

نستعرض ونتابع حتي الان جميع التفاصيل المطروحة والمتعلقة حول نتيجة القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية، حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى معدل كبير وملحوظ بحثاً عن خطوات الكشف والاستعلام عن تلك النتائج التي اصبحت مطروحة امام الجميع بعد الاعلان عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى كافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب