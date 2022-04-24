نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم مبلغ مالي من المدينة المنورة للمواطنين الرجال والسيدات ومحدود الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة المدينة المنورة هي مساعدات خصصتها مجموعة من الجمعيات الخيرية في المدينة المنورة للفئات التي تحتاج إلى المساعدة في المملكة العربية السعودية، وتقدم هذه الجمعيات المساعدات بناءً على التبرعات التي تجمعها من الأشخاص المتبرعين، ويبحث الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن هذه الجمعيات التي تقدم مساعدات من أجل أن تعينهم على ظروف المعيشة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي لا تستطيع بعض العائلات على مجابهته.

مساعدة المدينة المنورة

أوضحنا انه يوجد مجموعة من الجمعيات التي تقدم مساعدات من أجل المحتاجين في المملكة العربية السعودية، ولكن يوجد مجموعة من القوانين هي التي تحدد كيف يتم المساعدة والفئات التي يتم منحها هذه المساعدة، وذلك من أجل أن تكون الجمعية على ثقة من أحقية الشخص بالمساعدة والدعم، ويتعاون في تطبيق هذه القوانين مجموعة من المؤسسات بجانب الجمعيات الخيرية من أجل التأكد من كافة المعلومات المقدمة إلى الجمعية وكذلك لتحديد من يستحق بشكل أكثر وفوري هذه المساعدات حتى تصل الأموال التي يقدمها المتبرعين إلى الفئات التي تستحقها بالفعل، لذلك ينصح إذا كنت تريد إخراج مال الزكاة أو أي صدقة عليك التوجه إلى الجمعية الخيرية القريبة منك حيث يتم توزيع الأموال بشكل صحيح ولمن يستحقها.

جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة

وتعد واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة على مستوى المملكة العربية السعودية، وتتضمن أكثر من فرع داخل المدينة المنورة، ويستطيع الفرد الاتصال بها من خلال بريدها الإلكتروني، أو عن طريق صفحتهم الرسمية على الفيسبوك، كما يمكن التواصل معهم من خلال رقم التليفون 0556011700، أو عن طريق الفاكس على رقم 048386955، ويوجد المقر الأساسي للجمعية في المدينة المنورة شارع أبو ذر الغفاري.

جمعية طيبة النسائية

يختص نشاط هذه الجمعية على السيدات المطلقات والأرامل حيث تقدم المساعدات لهم من أجل أن تعينهم على ظروف الحياة، وتتواجد الجمعية في طلعت الهدأ بجانب مقر الجوازات، ويمكن الاتصال على الجمعية على الرقم التالي 84884374014.

في ختام مقالنا عرض بعض المعلومات عن المساعدات المالية التي تقدمها الجمعيات الخيرية للمحتاجين في المدينة المنورة من أجل مساعدتهم في ظروف الحياة.