active رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها الان بعد ان تم الاعلان عن تلك النتائج بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية حيث اصبح بامكان جميع الطلاب والطالبات الحصول والاستعلام عن تلك النتائج والتي ظهرت بعد طول انتظار أمام الجميع على شكل ملفات pdf نوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

مؤشرات البحث على جوجل تزايدت إلى حد كبير نحو الحصول على نتائج القبول الموازي والتي جاءت على شكل ملفات pdf حيث بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد ان تم الكشف عنها ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الخاص بالطالب والرقم الامتحاني وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية بعد ان تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، لذا نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية الخطوات التي جاءت للحصول على نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع المحافظات العراقية حيث قد تم الاعلان عن قبول 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عند ادخال اسم الطالب ورقم الامتحاني وجميع البيانات التي جاءت أمام الطلاب

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض ونوافيكم الان معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات بعد النشر والتأكيد على الكشف عن نتائج القبول الموازي الكتيرونياً فى جميع المحافظات العراقية، بعد تحديد معدلات القبول الموازي فى كافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات رسمياً من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على النحو الذي جاء بالشكل التالي:-