الشروط الأساسية المطلوبة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 

الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية يعلن عن شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وهذا الشروط لازمة وموضحه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين الذين بحاجة لهذا المعاش الشهري، وهذا للأسر أشد احتياجاً، وبناءا على ذلك سوف يتم توصيل هذا الدعم المادي الشهري لكل الأسر المستحقة، حيث أن نقوم بتوضيح الشروط الأساسية لكي يتم تسجيل الموظف داخل برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة .

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور:

يجب على المتقدم أن يملك الجنسية السعودية. يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. يستثني أن تكون الزوجة سعودية الجنسية. يمكن أن يتقدم الزوج السعودى وهو متزوج وغير سعودية. أن يتقدم السيدة المطلقة أو الأرملة الغير السعودية ويلزم أن يكون لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية. المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي الجنسية. ذوي الإعاقة والأيتام. السيدات الأرامل ممن لديهم إعاقة. يلزم على المستفيدين أن يحلمون بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن لا يزيد الدخل الشهري الخاص بالأسرة 1100 ريال سعودي ولا يزيد دخل الفرد بالأسرة عن 550 ريال سعودي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تعلن عن إيصال الدعم المادي الشهري للمستفيدين والمستفيدات المستحقين مهما بلغ عددهم، ولذلك أعلنت الوزارة عن اهتمام كبير للغاية بجميع الفئات المستحقة الغير قادرة على الإنفاق على أساسيات الحياة، وأضاف إلى ذلك أن هذا النظام للمستحقين من الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، وأكد على أن يجب على رب الأسرة أن يكون مستوفي كافة الشروط الموضحة لسيادتكم، يجب أن يكون مقدم للأولاد داخل خدمات الصحة والتعليم للأبناء، حيث أن لا يتم منع الأسرة من هذا الدعم المادي في حالة أحد أفراد الأسرة يقيم خارج المدينة المحددة.

ومن الجدير بالذكر إذا كان فرد الأسرة المستحقة من الدعم المادي الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي يقيم خارج المملكة بهدف الدراسة، وأكد على أن يجب على المستفيد الالتزام والقدرة على العمل ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من الدولة للقادرين.

شروط الضمان الاجتماعي للموظف: