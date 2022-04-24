نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اجازة تداول عيد الفطر 1443 السعودية ومواعيد التداول في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى اجازة تداول عيد الفطر 1443 السعودية من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين حول المملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد المواعيد الخاصة بالعمل قبل العيد لكي يستمرون في العمل دون توقف في رمضان فسوف يستمر العمل حتى إجازة التداول وبعدها سيتم استئناف العمل مرة أخرى بعد عيد الفطر المُبارك، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

مواعيد دوام التداول في رمضان 1443

هيئة السوق المالية بالمملكة حدتت المواعيد الخاصة بالعمل خلال شهر رمضان والتي جاءت على النحو التالي:

يبدأ مزاد الافتتاح الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا.

يبدأ السوق في الساعة 10 صباحًا ويستمر العمل حتى الساعة 3 مساءً.

يتم إغلاق المزاد في الساعة الثالثة مساءً ويستمر حتى 3:10 مساءً.

التداول يبدأ على سعر الإغلاق في الساعة 3:10 مساءً وحتى الساعة 3:20.

الجلسة التي تكون بعد التداول ستكون في تمام الساعة 3:20 مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

دوام سوق صناديق المؤشرات المتداولة

أن مواعيد الدوام الخاصة بسوق صناديق المؤشرات المتداولة جاءت على النحو التالي:

قبل الافتتاح يبدأ العمل في الساعة التاسعة والنصف صباحًا ويستمر حتى 10 صباحًا.

يبدأ عمل السوق الساعة العاشرة ويستمر حتى 3 مساء.

أما بالنسبة لجلسة ما بعد التداول فتكون من الساعة 3 لـ 4 مساءً.

مواعيد عمل سوق الصكوك والسندات

يبدأ العمل في سوق الصكوك والسندات على النحو التالي:

جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا.

السوق مفتوح من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

يبدأ العمل في الجلسة ما بعد التداول الساعة 3 مساءً وحتى الرابعة مساءً.

متى اجازة تداول عيد الفطر 1443

هيئة السوق المالية السعودية حددت إجازة عيد الفطر فستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق بالتاريخ الميلادي 28 أبريل في كافة الفروع الخاصة بالسوق المالي داخل أراضي المملكة العربية السعودية وستستمر حتى 8 مايو، وبهذا تكون مدتها عشرة أيام ويعود العمل مرة اخرى بعد عيد الفطر بأوقات مختلفة عن رمضان.

موعد إجازة عيد الفطر في البنوك 1443

البنك المركزي السعودي هو الذي قام بتحديد إجازة عيد الفطر الخاصة بالبنوك والتي تبدأ من يوم 27 رمضان الموافق 28 أبريل وسوف تستمر حتى 7 شعبان الموافق بالتاريخ الميلادي 8 مايو، كما تشمل تلك الإجازة المراكز الخاصة بالحوالات المالية التابعة للبنوك.