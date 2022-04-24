نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة درسك للطلاب والمعلمين 2022 ||darsak.gov.jo منصة درسك لخدمات الطلاب التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة درسك للطلاب والمعلمين 2022 تم توفير الرابط الخاص بمنصتك التعليمية للطلاب الأردنيين، والذي يتتبع الطلاب من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر، من قبل وزارة التربية والتعليم لتسهيل وتسهيل وصول المستخدمين إلى الشروحات اللازمة لجميع المواد الدراسية، وكذلك تنزيل ملفات Word من أجل كل مادة على الكمبيوتر ومتابعة الدروس عبر الإنترنت مع المعلم.

دخل فيروس كورونا إلى العالم نهاية عام 2019 وسرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث فرضت جميع الدول إغلاقات جزئية وكاملة، وحظر تجول وقيود، وقيود على الحركة، وتعليق حكومات ومؤسسات وثقافات والأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر، بينما تم إيقاف الأنشطة التعليمية لحماية صحة التلاميذ والمعلمين.

منصة درسك للطلاب والمعلمين 2022

يختار المتعلم الرمز لإظهار المفاهيم المهمة في حالة رغبته في تنزيل ملفات PDF التي توضح بالتفصيل الموضوع على أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.

بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير رمز لطلاب ومعلمي التعليم عن بعد.

يتخذ الطالب قرار التقديم.

كما يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية للطالب الأردني ورقم تعريف الطالب غير الأردني.

ثم يقوم بإدخال تاريخ ميلاده بالكامل وتسجيل الدخول.

عند تحديد رمز تسجيل الدخول للمدرس، تتم إعادة إدخال جميع المعلومات المقدمة مسبقًا حول المعلم، ويتم تسجيل دخول المعلم لاحقًا.

قم بتسجيل الدخول إلى darsak. gov. jo باستخدام رقم معرف المعلم الخاص بك ورقم المعرف الخاص بك وأي معلومات شخصية أخرى قد تكون لديك.

خلال الموجة الرابعة لظهور فيروس كورونا، تم توظيف التعليم الافتراضي بشكل متكرر لتثقيف التلاميذ المرضى، مع الطلاب الذين يدرسون في المنزل أو في المستشفى “باستخدام رقم تعريف المنصة”. darsak. gov. jo.

اختبار على منصة درسك 2022

تقدم دروسك، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الأردنية استجابة لفترة الانقطاع المدرسي الأخيرة، العديد من الخدمات المهمة للطلاب، بما في ذلك خدمات الحصول على دورات في جميع المواد الأكاديمية والوصول إلى الاختبارات المختلفة، وكذلك قدرة المعلمين على إنشاء الاختبارات عبر المنصة. ثم وزعها على التلاميذ على النحو التالي.

لقد قمت بتسجيل الدخول إلى منصة الدروس الإلكترونية الأردنية الخاصة بك.

حدد لتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المدرس.

حدد رمز خدمات التعليم.

حدد خدمة لاختبار العمل عبر المنصة.

حدد الموضوع ومستوى الصف.

ابدأ بإدخال أسئلة الاختبار على الموقع ثم تحديد الرمز لتقديم الاختبار.

نتائج الامتحانات على منصة التعليم عبر الإنترنت في الأردن 2022

يمكن للمدرسين أيضًا تسليم الاختبار إِلِكْتِرُونِيًّا للطلاب من خلال الإجابة على الأسئلة المتاحة ثم تحديد البدائل لتصحيح الاختبارات ومراقبة درجات الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الاستفسار عن نتائج الامتحانات عبر حساب الطالب الرسمي الخاص بهم على منصة التعلم الخاصة بك.