بلومبرج تكشف خطة ألمانيا للتخفيف من الأثر الاقتصادى للحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإنه إذا تمت الموافقة على الخطة المحدثة فى البرلمان، فسيصل المبلغ الإجمالى للدين العام فى ألمانيا إلى 140 مليار يورو، وبمساعدة هذه الأموال الإضافية، ستتمكن الحكومة الألمانية من تعويض الزيادة فى أسعار الطاقة للشركات والأفراد.
ومثل بقية دول الغرب، واجهت ألمانيا ارتفاعًا حادًا فى أسعار الوقود والغذاء بعد فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.
ووفقا للتقارير الاقتصادية الألمانية، قد يصل إنفاق ألمانيا على النفط الروسى هذا العام إلى 14.3 مليار يورو، فى حين أن فاتورة استيراد الغاز قد تصل إلى 17.6 مليار يورو، ولا تتوقع برلين التوقف عن استيراد الفحم والنفط من روسيا بحلول نهاية العام، وعن استيراد الغاز الروسى بحلول منتصف عام 2024.
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