اعلام عبري: اجتماع أردني - إسرائيلي سيعقد بعد رمضان لبحث الوضع في الأقصى

دوت الخليج :- كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن اجتماع أردني إسرائيلي رفيع المستوى سيعقد بعد شهر رمضان بهدف بحث الوضع في المسجد الأقصى.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي الذي يقوم بجولة شرق أوسطية لبحث أحداث المسجد الأقصى، قد أكد ذلك للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أمس الخميس.

وكان الرئيس الفلسطيني قد استقبل وفد أمريكي رفيعة المستوى برئاسة ياعيل لمبرت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وهادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني في الخارجية الأمريكية، بهدف الحيلولة دون تصعيد الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت أن الوفد الأمريكي سيقوم بجولة شرق أوسطية، تشمل مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل مناقشة الوضع والأحداث الجارية في منطقة المسجد الأقصى.

ولم تكشف القناة العبرية على موقعها الإلكتروني مستوى القيادات الأردنية الإسرائيلية التي ستجتمع في نهاية شهر رمضان الجاري، لبحث الوضع في المسجد الأقصى، واكتفت بقولها أنها مستوى رفيع فحسب.

سبوتنيك