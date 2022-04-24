here خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الاقسام PDF

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا نستعرضها ننقلها اليكم بها الآن، حيث الجميع يرغب بالاستعلام والحصول على تلك النتائج التي تم اعلان رسمياً عن طرحها على هيئة ملفات PDF نوافيكم ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي من ضمن الأمور الأكثر بحثاً على جوجل، حيث قد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بعدما ان تم طرح النتائج رسمياً فى جميع المحافظات العراقية بدون استثناء، بعد الاعلان والكشف عن تلقي رغبات 35 ألف طالب وطالبة، لينتهي رسمياً أعمال مراجعة بيانات المتقدمين والإعلان رسمياً عن تلك النتائج على شكل ملفات PDF وقبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية التي تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي فيها ومصاريفها، لذا نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم خطوات وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة إلكتروني على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر فى النهاية على أيقونة عرض النتائج حتى تكون أمامكم النتائج مطروحة على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام والحصول على تلك النتائج حتى نوافيكم على الفور بالنتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

نبدأ الان فى عرض شروط وضوابط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت مطروحة امام الطلاب والطالبات، حيث مؤشرات البحث على جوجل تزايدت الى صورة كبيرة وملحوظة بحثاً عن تلك الضوابط والشروط بعد ان تم الاعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد تحديد معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات