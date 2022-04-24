ما هو موعد ليلة القدر 2022 ؟ وما هي علاماتها وأوصافها في العشر الأواخر

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عمر شويل - جدة موعد ليلة القدر 2022 التي ينتظرها الكثير من المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وهي ليلة واحدة في العام كلة في شهر رمضان الكريم خير من ألف شهر ونزل فيها القرآن الكريم وتحري ليلة القدر في ذلك اليوم يتم طلوع الشمس بدون شعاع ويكون قرص الشمس بارز فيها ويستطيع الإنسان النظر أليها بدون صعوبة وان الليلة السابقة التي قبل ليلة القدر تكون السماء صافية وليس بها نيازك ومن هذا المقال نتعرف علي موعد ليلة القدر.

موعد ليلة القدر ٢٠٢٢

قد امرأ رسول الله علية افضل الصلاة والسلام أن نتحرى موعد ليلة القدر في العشر ليالي الأخيرة من شهر رمضان الكريم حيث تكون ليلة وترية كما قال رسول الله صل الله علية وسلم في حديثة النبوية الشريف تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، على جانب اخر نذكركم برابط موعد اجازة عيد الفطر في السعودية والدول العربية.

علامات ليلة القدر وكيف يتحراها المسلم

هناك العديد من العلامات التي يتحراها المسلم لليلة القدر حيث ذكرة في السنة النبوية شروق الشمس بدون شعاع، صافية كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجيه لا برد فيها ولا حر كما قال العلماء من علامتها أيضا أن الإنسان في تلك الليلة يكون ساكنا في نفسة ويشعر بأقبال علي الله عز وجل في تلك الليلة ومن العلامات أيضا التي تما ذكرها في القرآن الكريم أن تكون الملائكة علي الأرض أكثر من الحصي كما قال في قولة تعالي بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامًا هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.



متى ستكون ليلة القدر 2022

قد يختلف موعد ليلة القدر باختلاف أول يوم صيام في شهر رمضان الكريم لعام ٢٤٤٣ ه‍ ، حيث أن غالبية الدول بدأت الصيام في 2 أبريل 2022، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام كامل الأيام أي 30 يوم، ليوافق العيد 2 أبريل 1443 الموافق 1 شوال 1443.

تاريخ ليلة القدر ١٤٤٣ه‍ – ٢٠٢٢م

لم يتم تحديد موعد ليلة القدر لافي القرآن الكريم ولا السنة النبوية فلا أحد يعلم بوقت حدوثها او قدومها لكن يكون من المعروف والوارد أنها في العشر ليالي الوترية الأخيرة من شهر رمضان المبارك بما ورد في الحديث النبوية الشريف، وكما يبدأ حلول ليلة القدر وقت المغرب حتي مطلع الفجر من صباح اليوم التالي يجب علينا الاجتهاد والإكثار في العبادة ليجعلنا الله وأياكم من لهم نصيب في تلك الليلة المباركة ليلة القدر.

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