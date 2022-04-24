“رابط” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني، حيث معدلات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير بحثاً على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي ظهرت على شكل ملفات pdf بشكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من ضمن أكثر الأمور التي يتزايد حول مؤشرات البحث على جوجل للوصول إلى تلك النتائج، حيث قد سبق وأن تقدم نحو 35 الف طالب وطالبة ليتم التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي، على ان يتم الاعلان رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم تفعيله لطرح خدمات وزارة التربية والتعليم العراقية من المنزل، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات الحصول والاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي مطروحة أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث بمنتهي السهولة الان بامكانكم الحصول على نتائج القبول الموازي فور اتباع الخطوات والطريقة التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور البدء على تدوين وتسجيل سواء اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

هذا وبامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول على تلك النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية