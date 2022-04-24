here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 الرسمي ومعدلات وشروط القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 الرسمي ومعدلات وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الآن بعد الارتفاع الملحوظ على كافة منصات التواصل الاجتماعية بصورة كبيرة وملحوظة بعد الإعلان الذي جاء بشكل رسمي على طرح إمكانيات معرفة تلك النتائج من المواقع التعليمية الرسمية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي

موقع معرفة نتائج القبول الموازي أصبح من ضمن اكثر المواقع التي يتزايد حولها البحث من قبل جميع الطلاب والطالبات وكذلك السادة اولياء الامور بعد التأكيد رسمياً على اعتماد نشر نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى مؤشرات البحث على جوجل لاجل الاستعلام والكشف عن تلك النتائج بعد حالة من القلق والتوتر شهدها عدد كبير من الطلاب والطالبات وراء معرفة حالة ان قبول طلب القبول الموازي او من عدمه، على ان نستعرض ونتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الخطوات التي بامكانكم استخدامها لأجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننقل ونوافيكم الان خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل مجاني امام جميع الطلاب والطالبات حيث قد تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية واعلان نشر نتائج القبول الموازي بخطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج مجاناً من خلال النقر على ايقونة استعلام فور إدخال كافة البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب رباعياُ ورقم الامتحاني

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية