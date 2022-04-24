روسيا تنشر 20 سفينة وغواصة بصواريخ كروز فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية، اليوم الأحد، وجود تهديد بشن هجمات فى منطقة عمليات البحر الأسود على ساحل أوكرانيا من قبل مجموعة بحرية روسية مكونة من حوالى 20 سفينة وغواصة مزودة بصواريخ كاليبر كروز.





ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القيادة: "فى منطقة عمليات البحر الأسود ، تتكون المجموعة البحرية المعادية من حوالى 20 وحدة، بما فى ذلك غواصات مجهزة بصواريخ كاليبر كروز، وإنها تشكل تهديدًا بضربات صاروخية فى جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا".

يشار إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية صدت فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، هجومًا صاروخيًا على منطقة أوديسا من البحر، حيث تم إطلاق صاروخين فى اتجاه ميناء بيفدينى، كما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية ثلاثة من ثمانية صواريخ تم إطلاقها على أوديسا؛ ليصيب الباقى البنية التحتية للمدينة، بما فى ذلك مبنى سكنى شاهق ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص بينهم طفل وإصابة 18 شخصا.

يذكر أنه فى وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضى، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.