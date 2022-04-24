ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القيادة: "فى منطقة عمليات البحر الأسود ، تتكون المجموعة البحرية المعادية من حوالى 20 وحدة، بما فى ذلك غواصات مجهزة بصواريخ كاليبر كروز، وإنها تشكل تهديدًا بضربات صاروخية فى جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا".
يشار إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية صدت فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، هجومًا صاروخيًا على منطقة أوديسا من البحر، حيث تم إطلاق صاروخين فى اتجاه ميناء بيفدينى، كما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية ثلاثة من ثمانية صواريخ تم إطلاقها على أوديسا؛ ليصيب الباقى البنية التحتية للمدينة، بما فى ذلك مبنى سكنى شاهق ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص بينهم طفل وإصابة 18 شخصا.
يذكر أنه فى وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضى، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تنشر 20 سفينة وغواصة بصواريخ كروز فى البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.