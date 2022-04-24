جدة - نرمين السيد - اعتبر السفير الروسى لدى واشنطن، أناتولى أنطونوف، اليوم الأحد، أن السفارة الروسية واقعة تحت الحصار، قائلاً إن السلطات الأمريكية تعرقل عمل السفارة الروسية فى الولايات المتحدة.





وأضاف السفير فى حديث تلفزيونى: "فى الواقع، السفارة الروسية فى واشنطن تحت الحصار من قبل الوكالات والمؤسسات الحكومية الأمريكية"، لافتًا إلى أن مصرف "بنك أوف أمريكا"، أغلق حسابات القنصليات العامة الروسية فى هيوستن ونيويورك. وتابع أنطونوف: "نتلقى تهديدات عبر الهاتف وعبر الرسائل.. وخلال فترة محددة تم إغلاق حتى الخروج من السفارة الروسية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا فى أمريكا: محاصرون.. ونتلقى تهديدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.