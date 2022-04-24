عاجل- فرنسا: انتخابات الرئاسة تشهد مشاركة 26.41% حتى منتصف اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير فرنسية، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية بلغت 26.41% حتى منتصف اليوم، أى أقل بنقطتين تقريبا، وذلك مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية لسباق الرئاسة عام 2017 عند 28.23%.





ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، فقد تخطت المشاركة نسبة 25.5% المسجلة حتى منتصف اليوم، حيث أجريت الجولة الأولى فى 10 أبريل الجارى، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبن، فيما أظهرت استطلاعات الرأى أن هذه الحولة تشهد امتناع ناخب من بين كل أربعة ناخبين عن التصويت. وتوجه الناخبون فى فرنسا إلى صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم الأحد ليقرروا من سيترأس البلاد فى ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان. وتشير آخر استطلاعات الرأى إلى أن ماكرون سيفوز فى الدورة الثانية التى تشكل نسخة ثانية من تلك التى جرت فى العام 2017، بفارق أقل من الذى سجله قبل خمس سنوات، عندما حصل على 66% من الأصوات، بسبب نسبة الامتناع التى ستؤثر بشكل كبير.

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