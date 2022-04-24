1.6 مليار دولار مساعدات دفاعية بولندية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البولندى ماتيوز موراويكى، إن بلاده قدمت لأوكرانيا أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات الدفاعية منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وحتى الآن.





وأوضح موراويكى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد، أن بولندا قدمت مساعدات عسكرية تتجاوز 1.6 مليار دولار تم إرسالها حتى يتمكن الأوكرانيون من الدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أن "أوكرانيا تدافع عن نفسها بشجاعة منذ ما يقرب من شهرين على الرغم من أن روسيا خططت لإنهاء الحرب فى غضون ثلاثة أو أربعة أيام".

وأكد رئيس الوزراء البولندى أن الأوكرانيين يجب أن يمتلكوا الكثير من الأسلحة حتى يتمكنوا من مواجهة الروس الذين يمتلكون عددا كبيرا من الأسلحة.