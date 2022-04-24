بالفيديو.. عروض إنشاد تفاجئ رواد المترو في مصر

تشهد بعض محطات مترو الأنفاق في مصر فعاليات فنية ترفيهية خلال شهر رمضان، في إطار مشروع ثقافي، أطلقته شركة تشغيل المترو، بهدف تقديم تجربة ممتعة لمستخدمي المترو، تغير الصورة النمطية لهذا المرفق الحيوي.

وتفاجئ فرقة فنية، الصائمين المارين عبر مترو الأنفاق، بوصلة ترفيهية، تخفف عليهم مشقة الصيام، وتمنحهم السعادة قبل العودة للمنازل.

وفاجأت هذه الفرقة الفنية جمهور مترو الأنفاق، بفاصل من الإنشاد الديني، وهو مبادرة أطلقتها شركة تشغيل المرفق مع إحدى المؤسسات الثقافية بهدف تنمية الوعي العام بالفنون التراثية.

وقال المنشد الرئيسي إيهاب يونس لـ"دوت الخليج": "رمضان هو شهر الروحانيات ونحاول أن نصل بالإنشاد الديني إلى الناس ليس فقط من خلال الصوت بل بالتفاعل الروحي والقلبي".

وبدى التفاعل الجماهيري كبيرا مع الكلمات الروحانية التي تتسلل بصفائها إلى قلوبهم لتخفف عن النفوس المثقلة ولو جزءا يسيرا من الأعباء الحياتية اليومية.

وقالت إحدى المارة في المترو: "فكرة جميلة جدا أن يقرروا إقامة الحلفة في المترو، والشيخ إيهاب أدخلنا في مزاج خاص جدا".

الأناشيد تقليد رمضاني قديم، لكنه تحقق هذه المرة في مكان غير مألوف، ليصنع أجواء مميزة تتذوق عبرها آذان الجمهور فن الإنشاد وترضي نفوسهم بروحانيات شهر رمضان.