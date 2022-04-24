نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء الإبعاد في الإمارات وأسبابه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تقسيم الإبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلي نوعين ، أولهما إبعاد قضائي والذي يصدر بحكم قضائي ويزال كذلك بحكم قضائي ، أما النوع الثاني فهو إبعاد إداري ويصدر من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ، و يزال هذا النوع من الابعاد بطلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة علي حده ، ومن خلال مقالنا اليوم عن إلغاء الإبعاد في الإمارات وأسبابه ، نستعرض تفصيلاً أنواع الإبعاد وأسبابه ، و نتعرف علي كيفية إلغاء الابعاد وإزالة الاسم من القائمة السوداء و قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها ، والإبعاد عن الدولة أمر تطبقه جميع الدول ذات السيادة علي أراضيها وفي بعضها يتم إلغاء الابعاد بطلب استرحام.

إلغاء الإبعاد في الإمارات وأسبابه

حدد موقع البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الإبعاد و قسمه إلي نوعين هم :

أولاً الإبعاد القضائي : وهو قرار صادر بناء علي حكم قضائي ضد وافد أجنبي اقدم علي جنحة أو جناية تستوجب تقييد الحرية. ضوابط قرار الابعاد تخضع لأحكام المادة 121 من قانون 3 لعام 1987 قانون عقوبات وتعديلاته. نص المادة 121 ق 3 ” إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة “. يحق للمحكمة في بعض مواد الجنح إقرار الإبعاد مع الحكم أو استبدال حكم الحبس بالإبعاد.



وتشبه العقوبة عقوبة الترحيل في السعودية أو عقوبة الإبعاد في السعودية ، ويمكن إلغاء الابعاد بطلب استرحام.

ثانياً الإبعاد الإداري : هو قرار تصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي. ويصدر بناء علي ما تتطلب المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة. يمكن أن يتم رفع هذا النوع من الابعاد بطلب استرحام يتم تقديمه إلي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة. يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى أن يأمر بإبعاد أجنبي. تأول صلاحية قرار الإبعاد كذلك لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة. يمكن أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات مكفوليه.

مهلة تصفية المصالح للمبعد :

إن كان للمبعد أي مصالح تقتضي التصفية قبل الخروج من الدولة ، يحصل علي مهلة بناء علي تقديمه لكفالة

تحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.

إزالة الإبعاد في الإمارات

يبحث العديد من الأجانب عن طريقة إلغاء الابعاد والترحيل بخصوص المملكة العربية السعودية ، وهو أمر لا يختلف عن الغاء الابعاد في الإمارات :

يمكن لمن صدر له حكم إبعاد قضائي التقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء الحكم.

يتم إرفاق كافة المستندات وبيان الأسباب الداعمة لطلب الإلغاء أو الاسترحام.

يجري عرض الطلبات علي لجنة مختصة للبحث والبت في الأمر.

تقدم طلبات خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع النيابة العامة ، إلغاء ترحيل إلكترونياً ﻓﻲ موقع الإمارة.

لمن تم ابعاده إدارياً ، لا يمكن عودته بدون إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقا للمادة 28 من قانون دخول وإقامة الأجانب.

يقدم الطلب لإدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة.

يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده.

تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.

تقديم طلب إلغاء الإبعاد في دبي

في إمارة دبي تتوفر خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني ، حيث يتم تقديم طلب إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة :

الدخول إلي رابط موقع النيابة العامة بإمارة دبي. نقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة باستمارة الطلب. نضع رقم الهاتف الجوال. في خانة تفاصيل الطلب ” ندون طلب إلغاء إبعاد ونشرح الظروف والأسباب”. ونوضح أن الترحيل بسبب عقوبة قضائية للنظر في إلغاء حكم الإبعاد. نضغط علي أوافق علي شروط وأحكام نيابة دبي. أخيراً نضغط علي تحقق ، وننتظر حدوث تواصل عبر الهاتف أو الرسائل.

وامر الابعاد ملتزم بالترحيل علي خلاف الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية ، وبالمملكة لا يرفع طلب الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة مثل الإمارات.