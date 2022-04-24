جوتيريش يبحث هاتفيا مع عباس وبينيت التوتر المتصاعد فى القدس

جدة - نرمين السيد - ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوتر المتصاعد فى القدس، وذلك فى اتصالين منفصلين مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت.





وذكرت الأمم المتحدة، فى بيان لها نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أن جوتيريش بحث خلال المحادثات الهاتفية جهود خفض التوتر وإنهاء الاستفزازات والإجراءات الأحادية واستعادة الهدوء، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن فى الأماكن المقدسة واحترامه.

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