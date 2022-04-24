عاجل- خسائر ضخمة لروسيا فى أوكرانيا (جنود ومعدات)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت أوكرانيا مقتل نحو 21 ألفًا و800 جندى روسى، خلال العملية العسكرية، وتدمير 873 دبابة و179 طائرة، منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن إجمالى الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسى بين 24 فبراير و24 أبريل بلغ نحو 21 ألفا و800 جندى و873 دبابة و2238 مركبة قتالية مدرعة و408 من الأنظمة المدفعية و147 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و69 من أنظمة الدفاع الجوى و179 طائرة و154 مروحية و1557 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و191 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلى والتكتيكى و28 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية" إنها ما تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب كثافة العمليات".

من جهته، أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى أكثر من 602 قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام، فى بيان وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه بحلول صباح اليوم 24 أبريل 2022، يكون أكثر من 602 طفل فى أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسى، وعلى وجه الخصوص قُتل 213 طفلا وأصيب 389 آخرون".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل فى مناطق القتال الفعلى فى الأراضى المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل فى منطقة دونيتسك 122 طفلا، يليها العاصمة كييف 114 طفلا.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام أن 1500 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسى، بينها 102 دٌمرت بالكامل.