بولندا تستقبل 2.94 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة، فى تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنه "منذ 24 فبراير الماضى، عبر إجمالى مليونين و935 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا"، موضحة أن أمس السبت، شهد دخول 15 ألفا و100 لاجئ تقريبا من أوكرانيا، مقارنة بدخول 17 ألفا و700 لاجئ فى اليوم الذى يسبقه.

ولفتت وسائل إعلام بولندية، نقلا عن وزارة الخارجية، إلى أنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن هناك مواطنين من دول أخرى بين اللاجئين.