عاجل- موعد إعلان اسم رئيس فرنسا الجديد

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان رسميًا يوم الأربعاء المقبل 27 أبريل الجارى.
وأضافت القناة أنه من المقرر إقامة مراسم تنصيب رئيس فرنسا الجديد فى موعد أقصاه 13 مايو المقبل حيث سيتلو خلال هذا الحفل، رئيس المجلس الدستورى النتائج ويعلنها رسميًا، موضحة أن الفرنسيين سيدلون بأصواتهم مرة أخرى بصناديق الاقتراع فى 12 و19 يونيو المقبل لانتخاب النواب الجدد.
وأفادت القناة أن وزارة الداخلية الفرنسية ستعلن ظهر اليوم الأرقام الاولية الخاصة بنسبة مشاركة الناخبين فى جولة الإعادة والتى يخشى انخفاضها.
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