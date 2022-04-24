عسكريون روس يواصلون إزالة المتفجرات فى خيرسون

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، فقد سقطت أعداد كبيرة من المقذوفات مختلفة الأغراض والعيارات فى المناطق المأهولة بالسكان فى خيرسون جراء القصف الذى شنته "كتائب القوميين المتطرفين الأوكرانيين"، لافتة إلى أنه لم ينفجر بعضها لحسن الحظ، لكنها لا تزال تمثل خطرًا على حياة السكان المحليين.
وقالت الشبكة الروسية إن المهندسين العسكريين الروس ينطلقون يوميًا إلى القرى والبلدات الأوكرانية لإزالة المتفجرات التى يتم اكتشافها، بناء على طلبات من أهالى المنطقة.
وأشارت التقارير إلى أن خبراء المتفجرات عثروا على صاروخ جوى موجه لم ينفجر فى حديقة أحد المنازل،موضحة أنه نظرا لاستحالة إبطال مفعول القذيفة فى المكان القريب من بناية، قام خبراء المتفجرات بانتشال القذيفة بعناية من الأرض، لنقلها ثم إتلافها بالتفجير فى مكان آخر آمن.
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