الأمين العام للأمم المتحدة ينعى الرئيس الكينى السابق «كيباكى»

وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل بشكل وثيق مع كينيا لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة فى شرق إفريقيا وخارجها.
على صعيد متصل، بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، برقيتى عزاء ومواساة، للرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، فى وفاة الرئيس السابق مواى كيباكى.
وأعربا، فى البرقيتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، للرئيس كينياتا ولأسرة الفقيد وللشعب الكينى عن أحر التعازى، وأصدق المواساة.
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