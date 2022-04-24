قبالة طرابلس.. الجيش اللبناني ينتشل جثثا لضحايا القارب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الأحد، بأن الجيش اللبناني عثر على 13 جثة في البحر المتوسط قبالة ساحل طرابلس، وذلك إثر غرق قارب كان يحمل نحو 60 مهاجرا.

وانتشل الجيش اللبناني في أول الأمر 8 جثث، ثم لاحقا جرى العثور على 5 جثث أخرى ليرتفع عدد ضحايا غرق المركب إلى 14 بحسب حصيلة موقتة.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات اللبنانية انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 من ركاب القارب المنكوب قبالة سواحل شمال لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية سببت زيادة في عدد عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن "45 شخصا تم إنقاذهم (وانتشلت) جثة طفلة"، بعد غرق قاربهم قبالة مدينة طرابلس.

وكشف الصليب الأحمر اللبناني لموقع "دوت الخليج" أن زورقاً غرق في ميناء طرابلس وعلى متنه حوالي 60 شخصاً.

ويتولى الجيش اللبناني محاولة إنقاذ الأشخاص الذين غرقوا في ميناء مدينة طرابلس، وأغلق الميناء وسمح فقط بدخول وخروج سيارات الإسعاف.

ويعاني لبنان، الذي يناهز عدد سكانه 6 ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة، يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبا.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تبعد 175 كيلومترا عن سواحل لبنان. وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين عام 2019 نحو 270 بينهم 40 لبنانيا.

ومعظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئين السوريين، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد.