نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل البنوك السعودية بعد العيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل البنوك السعودية بعد العيد 1443 – 2022 وهو عيد الفطر المبارك كان ولا يزال من المعلومات المهمة التي يهتم جميع أبناء المملكة العربية السُّعُودية بمعرفتها جيدًا ، من أجل التعرف على المواعيد المتاحة لحصول على الخِدْمَات البنكية والمصرفية المختلفة في بنوك المملكة، وعلى موقع ثقفني لاحقًا سوف يم توضيح مواعيد دوام البنوك السعودية بعد العيد بالتفصيل.

مواعيد عمل البنوك السعودية بعد العيد 1443

لقد أعلن البنك المركزي السعودي فيما يخص مواعيد دوام البنوك السعودية أن البنوك السُّعُودية جميعها سوف تعود إلى استئناف العمل مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ذلك في يوم الأحد 6 شوال 1443 هـ الموافق يوم 7 مايو 2022م وسوف يتم بعد ذلك العودة إلى العمل بمواعيد البنوك العادي مرة أخرى وينطبق ذلك على جميع البنوك العامة والخاصة داخل الدولة.

موعد اجازة عيد الفطر للبنوك في السعودية 1443

سوف تبدأ إجازة البنوك السعودية لعيد الفطر 1443 – 20222 في يوم 27 رمضان 1443 وهو الموافق ميلاديًا يوم 28 أبريل 2022م ، وسوف تستمر الإجازة لمدة 10 أيام كاملة ، حيث أن آخر أيام الإجازة سوف يوافق يوم السبت 6 شوال 1443 هـ الموفق وفق القويم الميلادي يوم 6 مايو 2022م.

اجازة عيد الفطر للموظفين 1443

سوف تستمر إجازة عيد الفطر لجميع الأفراد العاملين في مؤسسات القطاع العام السُّعُودية حتى يوم الأحد الموافق السابع 7 من شهر شوال، على أن يبدأ استئناف العمل مرة أخرى يوم الثامن 8 من شهر شوال أيضًا وذلك للعاملين في القطاع العام.

أما فيما يخص موظفي القطاع الخاص ؛ فإن الإجازة سوف تمتد تبدأ في أو أيام العيد 1 شوال 1443 هـ الموافق 2 مايو 2022م وربما تمنح بعض المؤسسات يوم 30 رمضان إجازة ، وسوف تستمر الإجازة حتى يوم الخميس الرابع من شوال 1443 هـ والموافق يوم الخامس 5 من شهر مايو من العام الجاري 2022 م أيضًا.

ويذك ن هناك بعض المهن والوظائف التي يكون من الصعب أن حصل على إجازة في أيام العيد ، لذلك يتم تعويضهم ماديًا بدل اعمل في يم العيد ، ومن الأمثلة على ذلك الأفراد العامين في وظائف حفظ الأمن والسلامة العامة ، وعمال النظافة وأفراد القطاع الطبي والعاملين في المطاعم والفنادق وغيرهم من الوظائف الضرورية التي يكون من الصعب الاستغناء عنها كليًا.