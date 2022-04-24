الأمم المتحدة: مؤتمر دولى لجمع 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، عزمها على تنظيم مؤتمر دولى للمانحين فى مايو المقبل لجمع تبرعات قيمتها 80 مليون دولار، لتنفيذ خطتها الطارئة لإنقاذ ناقلة النفط "صافر" العائمة فى مياه البحر الأحمر، والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى فى محافظة الحديدة غرب اليمن.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مكتب ديفيد جريسلى، الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة فى اليمن على تويتر: "فى 11 مايو المقبل، ستنظم الأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًا بتنسيق مشترك مع هولندا لجمع التبرعات للخطة الطارئة لمواجهة التهديد من خزان صافر النفطى".

وجدد مكتب الأمم المتحدة تحذيره من خطر وشيك بسبب انسكاب كمية هائلة من النفط من الناقلة بسبب التسربات أو الانفجار، حيث أعلنت الأمم المتحدة منذ 9 أبريل الجارى عن خطة طارئة، بتكلفة 80 مليون دولار لتفادى كارثة انهيار محتمل للناقلة.

وقال جريسلى، إن "خطة الأمم المتحدة للتصدى لتهديد خزان صافر قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، وقد حظيت بدعم أطراف النزاع".

وبحسب بيانها الرسمى، فقد حددت الأمم المتحدة تكلفة عملية الطوارئ بـ 80 مليون دولار، بما يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط عملاقة للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرًا.

وتُستخدم السفينة صافر التى صُنعت قبل 45 عامًا كميناء عائم، وهى محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالى 50 مليون دولار.

وتنذر حالة الناقلة "صافر" بحدوث أكبر كارثة بيئية فى منطقة البحر الأحمر، إذ لم تخضع السفينة لأى صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّى حالتها بشكل كبير.