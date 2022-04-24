الجيش الأوكرانى يكشف عن تحركات روسية جديدة قرب الحدود

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانى فى تحديثه الصباحى عن تطورات الحرب، اليوم الأحد، إن روسيا نشرت قاذفات صواريخ من طراز "إسكندر-إم" المتنقلة فى مدينة بيلجورد الروسية على بعد 60 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.





وأشارت القوات المسلحة الأوكرانية إلى أن الجيش الروسى "زاد من عدد القوات فى منطقة بيلجورود من خلال نقل وحشد وحدات إضافية". وأضاف الجيش الأوكرانى: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم نشر قاذفات صواريخ (إسكندر-إم) على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا"، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول موقع نشر هذه الصواريخ، ولم تعقب موسكو على هذه التقارير.

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