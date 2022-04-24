منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت منظمة الصحة العالمية، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إلى وقوع نحو 162 هجوما على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها بالمدن المحاصرة شرق أوكرانيا.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تلقت تقارير تفيد بأن جميع المرافق الصحية والمستشفيات تقربيا فى المناطق المحاصرة بأوكرانيا أما تضررت أو دمرت.
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