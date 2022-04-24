وسط مياه متجمدة.. العثور على 9 من ضحايا "الزورق المفقود"

أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية، الأحد، أن مروحيات الإنقاذ عثرت على 9 من أصل 26 شخصا كانوا على متن زورق سياحي فقد في المياه المتجمدة بشمال اليابان منذ السبت، لكن حالاتهم غير معروفة.

وكثف عناصر الإنقاذ بحثهم في وقت سابق وعثروا على 4 أشخاص بالقرب من طرف شبه جزيرة شيريتوكو و5 أشخاص آخرين في نفس المنطقة بعد بضع ساعات، لكن قوات خفر السواحل قالت إنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كان تم إنقاذهم أحياء.

وقالت شبكة البث العامة "إن إتش كيه" إنهم كانوا فاقدي الوعي.

وذكرت قوات خفر السواحل إنه تم العثور على جميع الأشخاص التسعة في منطقة بالقرب من طرف شبه الجزيرة شمال الموقع، الذي أرسل فيه الزورق نداء استغاثة السبت.

ومن المعروف عن الموقع أنه مكان تصعب المناورة فيه بالنسبة للزوارق بسبب ساحله الصخري.

وفقد الزورق الذي كان يقل 24 راكبا، بينهم طفلان، وطاقما من شخصين بعد إرسال نداء استغاثة، وفقا لقوات خفر السواحل التي أضافت أن الماء تسلل إلى الزورق قبل أن يبدأ في الغرق.

وأضاف أن الزورق "كازو 1"، الذي يبلغ وزنه 19 طنا، أجرى مكالمة طوارئ في وقت مبكر بعد ظهر السبت، قائلا إن مقدمته غرقت وإنه بدأ في الغرق والميل أثناء إبحاره قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة شيريتوكو في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

منذ ذلك الحين، فقد الاتصال بالزورق السياحي، وفقا لخفر السواحل.

وما يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء يشتبهون في أن الزورق جنح وتضرر وسط أمواج شديدة في منطقة معروفة بالتيارات القوية والساحل الصخري.

بدوره، ألغى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي كان يحضر قمة استمرت يومين في كوماموتو بجنوب اليابان، برنامجه لليوم الثاني وعاد إلى طوكيو.