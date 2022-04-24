عاجل- فرنسا تنتخب رئيسها.. بدء التصويت فى الجولة الثانية

جدة - نرمين السيد - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، الأحد، أمام 48.7 مليون فرنسى للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" ومنافسته اليمينية "مارى لوبان".





وذكرت قناة "فرانس إنفو تى" الإخبارية الفرنسية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها فى تمام الساعة 8 صباحا فى كل مكان فى فرنسا (حسب التوقيت المحلى للبلاد)، وستغلق فى تمام الساعة 7 مساء (حتى الساعة 8 مساء فى المدن الكبرى)، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التقديرات الأولى كما هو معتاد، فى تمام الساعة 8 مساءً بواسطة وسائل الإعلام. وكانت وزارة الداخلية فى فرنسا قد أعلنت أن نسبة المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%، مقارنة بعام 2017، الذى بلغت نسبة المشاركة فيها بالجولة الأولى 28.54%.

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