الرئيس الأوكرانى: يستحيل حاليا فك الحصار العسكرى عن ماريوبول

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه من المستحيل حاليا فك الحصار العسكرى عن ماريوبول، مجددا الدعوة للقاء بوتين لإنهاء الحرب، كما اتهم روسيا بمحاولة تقويض سيادة أوكرانيا، متعهدا بمواصلة المواجهة من أجل استقلال بلاده.





وذكر الرئيس الأوكرانى أن وزير الخارجية الأميركى سيزور كييف الأحد. وهدد زيلينسكى بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا إذا قتل الجنود الأوكرانيون فى ماريوبول. وقال الرئيس الأوكرانى إن روسيا لا تلتزم بتعهداتها خلال المفاوضات مشددا على أن بلاده تريد وقف الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية.

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