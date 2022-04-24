روسيا تعلن تدمير مركز لوجستى لتخزين الأسلحة الغربية القادمة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، فى تصريحات له: "عطلت صواريخ طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو، محطة لوجستية فى مطار عسكرى بالقرب من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، حيث تم تخزين مجموعة كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وأضاف المتحدث "أصابت الصواريخ 22 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، وهى 3 مواقع للقيادة والمراقبة، و11 نقطة تعزيز عسكري، بالإضافة إلى أماكن تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "فى مقاطعتى إليتشيفكا و كراماتورسك، تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، أما فى محيط بلدة نوفايا دميتروفكا، دمرت نتيجة القصف منظومة الصواريخ المضادة للطائرات (بوك إم 1) وثلاث محطات رادار".

وأوضح أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، ضرب الطيران العملياتى والتكتيكى للجيش والقوات الجو فضائية الروسية 79 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، وهي: 6 مراكز قيادة، و52 منطقة تمركز وتعزيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 16 مستودعا لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود، كما تم تدمير 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ثلاثة من طراز (بوك إم 1) فى محيط بلدتى كوراخوفكا و رومانوفكا، بالإضافة إلى منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (تور) فى منطقة سيرغيفكا".