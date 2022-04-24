رئيس الأركان اليمنى: نحن مع السلام الذى يجعل مليشيا الحوثى تسلّم السلاح

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة باليمن، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن اليمن مع السلام الذى يضمن لليمنيين الأمن والاستقرار، والذى يجعل الجميع سواسية أمام القانون، السلام الذى يجعل مليشيا الحوثى تخضع للدستور والقانون، وتسلّم السلاح للدولة".





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن ابن عزيز - خلال حفل تخرج دورة الاستطلاع المتقدم، التى تأتى فى سياق تطوير القدرات الاستطلاعية، برعاية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة - القول إن أبطال الجيش اليمنى يحملون على عاتقهم مسؤولية استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية". وأشار ابن عزيز إلى جاهزية الجيش واستعداده التام للمعركة الفاصلة وتنفيذ توجيهات القيادة، مشيرًا إلى أهمية الاستطلاع فى القوات المسلحة، ودوره فى المعركة التى يخوضها أبطال الجيش اليمنى فى مختلف جبهات القتال.

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