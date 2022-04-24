الرئيس تبون: الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي 8 أشهر

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبد المجيد تبون، قوله خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي ليلة الأحد، إن الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي لمدة ثمانية أشهر.
وقال الرئيس الجزائري: "لدينا احتياط 8 أشهر من الحبوب، ونحن على أبواب موسم الحصاد".
وأضاف: "بدأنا عام 2022 بمحاربة البيروقراطية التي كانت تكبل المبادرة الاقتصادية. محاربة البيروقراطية قادت إلى تحرير 800 مؤسسة، وشروعها في الإنتاج رفع العراقيل البيروقراطية عن تلك المؤسسات والمشاريع، وسمح بخلق 52 ألف شغل".
واشترت الجزائر حوالي 120 ألف طن من القمح المطحون اختياري المنشأ في مناقصة دولية في 13 أبريل.
وفي موضوع آخر، قال الرئيس الجزائري، إن بلاده لن تتخلى عن التزامها بتمويل إسبانيا بالغاز، رغم الخلاف الدبلوماسي معها.
وأضاف: "نطمئن الأصدقاء الأسبان، الشعب الإسباني، (بأن) الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتمويل إسبانيا بالغاز مهماكانت الظروف".
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